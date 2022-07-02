Погода без осадков ожидается в трех крупнейших городах Казахстана

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По прогнозам синоптиков, в субботу, 2 июля, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане сегодня солнечно, с переменной облачностью. В дневное время температура воздуха достигнет +22…+24 градусов, а ночью – опустится до +11…+13 градусов. Скорость ветра в столице будет доходить до 5-10 м/с.

В субботу в Алматы осадков не ожидается, также возможна переменная облачность. Днем термометры покажут +30…+32 градуса, ночью же станет прохладнее – +17…+19 градусов. Скорость ветра в городе составит 2-7 м/с.

В Шымкенте погода обещает быть жаркой и солнечной. Днем в городе ожидается +35…+37 градусов, но к ночи жара немного отступит и температура воздуха опустится до +20…+22 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Напомним, что на 2 июля синоптики сообщали об ухудшении погоды в 8 регионах Казахстана – в них объявлены штормовые предупреждения. На фоне жары кое-где сохраняется высокая пожароопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976661-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/