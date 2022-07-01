В Минэкологии озвучили причину массовой гибели тюленей на Каспии

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Председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов сегодня в ходе пресс-конференции в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов озвучил причину гибели тюленей на Каспийском море, передает корреспондент NUR.KZ.

Нариман Жунусов сообщил, что обнаруженные особи были в состоянии сильного разложения. Но визуальный осмотр и исследование клыков обнаруженных туш животных позволили выявить причину их гибели.

"Гибель тюленей произошла в результате истощения новорожденных щенков вследствие их выноса вместе со льдом в открытое море, либо попадание их непосредственно в море.

Как вы знаете, зима 2021-2022 года в том регионе была достаточно теплая, что негативно сказалось на ледоставе и его жестком покрове.

Соответственно, при жизнедеятельности либо из-за достаточно сильных ветров наблюдался отрыв льдов, и вместе с щенками (ледовые массы - прим. ред.) уносились в открытое море, и терялась связь самки с детенышами. В результате новорожденные щенки вследствие истощения погибали", - пояснил спикер.

Жунусов добавил, что были обнаружены механические повреждения на скелетах тюленей. Специалисты связывают это с попаданием животных в незаконные орудия лова и рыболовные сети. В основном, эти конструкции выставляются для отлова осетровых рыб.

Не исключается и то, что при судоходстве тюлени получали повреждения от винтов.

"Научное сообщество и государственные органы пришли к выводу, что причиной гибели тюленей не могут быть те углубительные работы, которые проводятся в районе Кашагана", - резюмировал спикер.

Напомним, что в конце апреля житель Мангистауской области обнаружил на берегу Каспийского моря около полусотни тушек мертвых тюленей.

Тогда на место направили специалистов для проверки. Были взяты пробы воды и грунта, однако сами туши исследовать не удалось.

Глава Минэкологии сообщил, что туши были очень сильно разложены, из-за чего отбор проб с ткани животного взять было невозможно. В этой связи он заявил, что на выяснение причины смерти животных потребуется времени не меньше месяца.

Позже инспекторы Управления рыбной инспекции по Мангистауской области осмотрели берег Каспийского моря и нашли новые туши мертвых тюленей. Всего были обнаружены туши 64 тюленей и пяти рыб.

В Минэкологии на это заявили, что найденные на берегу Каспия тюлени могли погибнуть еще зимой.

Помимо этого, недавно Касым-Жомарт Токаев, выступая на Шестом Каспийском саммите, также упомянул о массовой гибели тюленей в Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976612-v-minekologii-ozvuchili-prichinu-massovoy-gibeli-tyuleney-na-kaspii/