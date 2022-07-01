Грозы, дожди и град ожидаются в Казахстане на выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие несколько дней - со 2 по 4 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, практически на всей территории Казахстана сохранится прохладная погода.

Как объяснили синоптики, на погоду большей части республики будет оказывать влияние Южный циклон, который принесет дожди с грозами.

Так, 2 июля в западных регионах, 3 июля - на северо-западе, 4 июля - на юге и в центре республики ожидаются сильные дожди, град, шквал и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976604-grozy-dozhdi-i-grad-ozhidayutsya-v-kazahstane-na-vyhodnye/