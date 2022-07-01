Список компаний с признаками недобросовестной деятельности опубликовало АРРФР

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Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка обновило список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности. На некоторые из компаний поступали жалобы от казахстанцев, сообщается на официальном сайте АРРФР.

Список сформирован на основе рассмотрения жалоб от граждан и других организаций, а также на основе взаимодействия компаний с госорганами и общественными организациями.

Всего в список недобросовестных организаций вошли 154 субъекта.

"Такие лица - граждане и организации - имеют признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, от имени которых действуют другие лица под видом их представителей, обещая выплаты высокой доходности", - пояснили в агентстве.

Ознакомиться с полным списком компаний можно здесь.

"Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Соответственно, права клиентов по оказываемым им финансовых услугам законодательно не защищены.

В этой связи совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан", - предупредили казахстанцев в агентстве.

Напомним, ранее парламент принял закон, согласно которому в Казахстане вводится уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976581-spisok-kompaniy-s-priznakami-nedobrosovestnoy-deyatelnosti-opublikovalo-arrfr/