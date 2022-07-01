Одну из улиц в Нур-Султане перекроют до 6 июля

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Проспект Кошкарбаева в Нур-Султане будет закрыт до 6 июля из-за проведения ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"В связи с производством ремонтных работ по проспекту Кошкарбаева от улицы Кудайбердыулы до улицы Жумабаева, в том числе через транспортную развязку пр.Абылайхана, а также на перекрестках с улицами Тулебаева и Озбекали Жанибекова движение транспортных средств будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении ведомства.

Жителей столицы предупредили, что 2 июля движение транспортных средств на перекрестке Кошкарбаева – Кудайбердыулы также будет закрыто полностью.

"Для транспорта жилого массива "Железнодорожный" необходимо заранее планировать маршрут через проспект Аль-Фараби в направлении улиц Пушкина и Кобда, а со стороны улицы Жумабаева или жилого массива "Пригородный" использовать параллельные улицы Айнаколь или переулок Кобда", - добавили в ДП Нур-Султана.

Схема проезда: ДП Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976555-odnu-iz-ulits-v-nur-sultane-perekroyut-do-6-iyulya/