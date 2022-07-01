Сезон охоты приостановили из-за массовой гибели чаек в Атырауской области

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На днях в Атырауской области были выявлены факты массовой гибели птиц. Специалисты обнаружили птичий грипп в пробах, взятых с тушек погибших животных.

19 июня в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира поступила информация о том, что на двух искусственных островах обнаружены тушки птиц, пишет "Ак Жайык".

В связи с этим была создана комиссия, прибывшая на место событий. Специалисты взяли пробы воды, почвы и воздуха, а также материал с тушек птиц.

"24 июня из Национального референтного центра по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора был получен ответ, что из проб павших птиц выявлен положительный результат на "Птичий грипп АН5", – сообщил руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалкаров.

С целью выявления аналогичных случаев в регионе провели контрольный мониторинг. 26 июня на территории острова Шалыга, расположенного в северной части Каспийского моря (ГПР "Акжайык"), специалистами были также выявлены факты гибели чаек, в том числе: чеграва – 1 000 штук, черноголовый хохотун – 1 200 штук, хохотунья – 300 штук. Всего на острове Шалыга погибло 2 500 птиц.

Отмечается: для того чтобы в лабораторных условиях определить причины гибели птиц, на территории ГПР "Акжайык" были изъяты биоматериалы тушек, которые направлены в Институт микробиологии и вирусологии Алматы.

Как уточнил глава региональной инспекции, с 1 июня в соседней Астраханской области введены ограничительные меры в связи с обнаружением фактов птичьего гриппа.

"Мы со своей стороны объявили о приостановлении сезона охоты. Сегодня приезжают специалисты лаборатории национального референтного центра Астаны. Они будут брать пробы, анализы по всей области. В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц", – заявил Шалкаров.

Напомним, на днях в Атырау зафиксировали массовую гибель краснокнижных птиц. Результаты исследования показали, что у погибших чаек был птичий грипп АН5.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976494-sezon-ohoty-priostanovili-iz-za-massovoy-gibeli-chaek-v-atyrauskoy-oblasti/