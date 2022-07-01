Дождь с грозой пообещали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на сегодня, 1 июля. Жителей Алматы ждет дождь с грозой, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В первый день июля в Алматы, согласно прогнозам специалистов, пройдет дождь с грозой. Температура воздуха днем установится на отметке 30-32 градуса выше нуля. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, иногда порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Жителям Нур-Султана синоптики сегодня обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. Скорость ветра не должна превысить 5-10 метров в секунду.

Шымкентцев 1 июля ожидает сильная жара. Днем прогнозируется погода без осадков и небольшое усиление ветра - скорость составит порядка 8-13 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 34-36 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976478-dozhd-s-grozoy-poobeschali-v-almaty/