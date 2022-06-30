Нектарины на 5,5 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан

Фото: КГД МФ РК

Попытка незаконного ввоза нектаринов из Узбекистана на 5,5 млн тенге была пресечена на таможенном посту "Капланбек" в Туркестане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Сотрудники областного департамента госдоходов в минувшую субботу, 25 июня, провели таможенный досмотр грузовика, следовавшего из Узбекистана в Казахстан из-за подозрений на несоответствие товара товаросопроводительным документам. Процедура была проведена с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

Фото: КГД МФ РК

Во время досмотра были выявлены излишки нектаринов общим весом 9180 кг на 5,5 млн тенге. Доначисление таможенных платежей и налогов составило 677,7 тыс. тенге, отметили в КГД.

Подчеркивается, что импортер оплатил все причитающиеся законом налоги и платежи в течение суток, поэтому товар был возвращен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976454-nektariny-na-55-mln-tenge-pytalis-nezakonno-vvezti-v-kazahstan/