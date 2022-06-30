Погоня полицейских за пьяным водителем грузовика попала на видео в Павлодарской области

Полицейские задержали пьяного водителя грузовика: polisia.kz

В селе Иртышск Павлодарской области полицейские заметили КамАЗ, который ехал, превышая скорость. Стражи порядка догнали нарушителя, который оказался пьян, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Участковые полицейские Александр Нурмагамбетов и Ксения Макарова проводили проверку зарегистрированных трудовых мигрантов в селе Иртышск, когда заметили превышающий скорость КамАЗ.

Как сообщили в МВД, инспекторы решили проверить водителя, но их требования остановить грузовик были проигнорированы.

"Учитывая угрозу для сельчан, исходящую от многотонной машины, сотрудники полиции вышли на связь с автопатрулем в составе участковых инспекторов полиции Талгата Зайниденова и Бактияра Каиржанова, которые находились неподалеку, и оперативно срезали путь автомашине", – объяснили полицейские.

Водитель остановился и сразу же был задержан. Как отметили стражи порядка, мужчина еле стоял на ногах, и от него исходил резкий запах алкоголя.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что 30-летний житель села Иртышск находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени.

Постановлением Иртышского районного суда нарушитель был привлечен к административной ответственности по части 6 стати 608 КоАП РК за вождение автотранспорта нетрезвом виде.

Суд лишил мужчину права управлять транспортными средствами на семь лет, а также наложил административный арест сроком на 15 суток.

"Благодаря бдительности сотрудников полиции, их слаженной работе, предотвращены тяжкие последствия, к которым могли привести преступные действия водителя грузовой машины", – отметил начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976410-pogonya-politseyskih-za-pyanym-voditelem-gruzovika-popala-na-video-v-pavlodarskoy-oblasti/