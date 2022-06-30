Казахстанцев предупредили об опоздании поездов из-за аномальной жары

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Ограничения скорости движения поездов ввели в Казахстане из-за аномальной жары. Пассажиров предупредили о возможных опозданиях составов, сообщается на официальном сайте АО "Қазақстан темір жолы".

Национальный железнодорожный перевозчик отметил, что температура воздуха в северном и восточном регионах повысилась до отметки +40 градусов, в южном и западном регионах – до отметки +45 градусов.

Как объяснили специалисты, при внешней температуре от +40 до +45 градусов рельсы нагреваются до +58...+62 градусов.

В связи с этим, для обеспечения безопасности движения, компанией были введены ограничения скорости движения поездов. По этой причине составы прибывают в пункты назначения с опозданием.

Компания приносит пассажирам извинения за неудобства.

"Неблагоприятные погодные условия в значительной степени осложняют работу машиниста. Локомотивные бригады проинструктированы об особом управлении поездов в период жары, проявляя осторожность и бдительность", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976391-kazahstantsev-predupredili-ob-opozdanii-poezdov-iz-za-anomalnoy-zhary/