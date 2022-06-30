Ерболат Досаев извинился перед алматинцами

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района извинился перед алматинцами за произошедшее на встрече в Алмалинском районе. По словам акима, тогда некоторые жители высказывались довольно эмоционально, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас была нелегкая встреча в Алмалинском районе и я хотел бы принести извинения перед жителями. Тогда я не смог принести извинения за то, что творилось и отдельные наши жители эмоционально высказывали свои эмоции, желания. Я бы хотел, чтобы все проходило в позитивном русле", - сообщил аким.

Напомним, сегодня прошла встреча акима с жителями Турксибского района, во время которой Досаев сообщил, что сегодня будет проведен конкурс на пост руководителя управления здравоохранения.

Также аким рассказал, когда будет закончено строительство развязки на Кульджинке.

Помимо этого, Ерболат Досаев пообещал выделить личные средства на покупку костюмов для солистов хора. Об этом его попросила одна из жительниц района, пришедшая на встречу с акимом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976357-erbolat-dosaev-izvinilsya-pered-almatintsami/