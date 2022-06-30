Конкурс на пост руководителя управления здравоохранения проведет акимат Алматы

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Акимат Алматы сегодня, 30 июня, проведет конкурс на должность руководителя УОЗ города. Об этом рассказал во время встречи с населением аким Алматы Ерболат Досаев, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече с населением Турксибского района, отвечая на один из вопросов жителей, Досаев упомянул о том, что сегодня объявят конкурс на должность руководителя Управления общественного здравоохранения.

Напомним, ранее Нариман Табынбаев был освобожден от должности руководителя Управления здравоохранения Алматы. Его уход с поста главы УОЗ связан с переходом на позицию главного врача центральной городской клинической больницы.

Нариман Табынбаев руководил управлением общественного здравоохранения Алматы с декабря 2020 года.

Кроме того, неделю назад заместителя руководителя УОЗ Алматы Лауру Мырзагали уволили с государственной службы.

Сообщалось, что она привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу. Также ей запрещено поступать на государственную службу в течение трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976335-konkurs-na-post-rukovoditelya-upravleniya-zdravoohraneniya-provedet-akimat-almaty/