Павлодарец позвонил в полицию и шепотом попросил о помощи

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28 июня житель Павлодара позвонил стражам порядка и шепотом попросил о помощи. Выяснилось, что у него в квартире оказался незваный гость. Подробности сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

28 июня в полицию позвонил пожилой мужчина, который шепотом просил приехать к нему и помочь.

По его словам, некоторое время назад к нему в гости пришел малознакомый мужчина. Он провел в квартире несколько часов и не собирался уходить. Стал вести себя нагло и оскорблял хозяина.

Правоохранители прибыли на место и позвонили в дверь квартиры. Там они действительно застали пенсионера и его гостя. Лишь увидев людей в форме, мужчина поспешил уйти.

"Но за оскорбительное отношение к гражданину в отношении 42-летнего мужчины сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976302-pavlodarets-pozvonil-v-politsiyu-i-shepotom-poprosil-o-pomoschi/