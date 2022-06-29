Родители школьников возмутились распределением грантов в НИШ в Алматы

Родители школьников недовольны распределением грантов в НИШ в Алматы. Кадр из видео: Хабар 24

В Алматы разгорелся скандал из-за распределения грантов на обучение в НИШ химико-биологического направления. По словам родителей поступающих, их дети попали в резервные списки, несмотря на то, что набрали высокие баллы на экзаменах.

Отмечается, что претендующих на получение гранта в казахской группе вдвое больше, чем в русской, передает телеканал "Алматы".

Родители школьников требуют справедливо распределить гранты в зависимости от баллов и количества поступающих, так как все-таки на подготовку к экзаменам у их детей ушло несколько месяцев.

"В казахские классы выделено 100 (грантов - прим. ред.), и в русские тоже. Но если судить по баллам, это абсолютно несправедливо. Есть разница. Мы требуем открыть еще 2 класса", – сообщила одна из родителей.

Всего в этом году на поступление в НИШ химико-биологического направления для приема семиклассников выделено 200 образовательных грантов "Оркен". Однако в казахские классы поступает более 1400 учеников, в русские – около 700.

Таким образом, на одно место в казахской группе претендуют 14 детей. Такая конкуренция необъективная, считают родители.

"У ребенка, кто поступил последним в русскую группу, 1126 баллов. В то время как у ребенка, который идет в казахскую группу, 1127 баллов. Но он не выигрывает, хотя баллы практически одинаковы. Мы хотим, чтобы гранты распределили в зависимости от знаний детей", – добавил еще один родитель.

Руководство школы заявляет, что не собирается принимать дополнительное количество учеников.

"Это не я решаю, а республиканская комиссия. Она распределяет гранты. Если вопрос с финансами решится, то можно открыть дополнительные классы. Наша школа рассчитана только на 960 мест, в этом году принимаем 1000 учеников", – сообщила директор НИШ химико-биологического направления Гульмира Мункеева.

Тем не менее, по информации Центрального аппарата Назарбаев Интеллектуальной школы, на данный момент все образовательные гранты уже распределены, а дополнительных не предусматривается.

Отмечается, что по данным Национальной образовательной базы данных, процентное соотношение учащихся в русских и казахских классах в городе Алматы равномерное. Поэтому и выделено одинаковое число класс-комплектов.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", после отбора, 859 детей оказались в резерве. Из них почти 500 человек – претенденты, подавшие заявки на казахское отделение. Но резерв действует всего год, а за это время могут быть зачислены максимум 10 детей.

Остальным через год придется сдавать экзамены повторно. Однако и тогда ситуация может повториться – так ждать можно до бесконечности, говорят возмущенные родители.

"Здесь есть шанс получить качественное образование у детей из простых семей. После окончания этой школы поступить в престижные вузы Казахстана или выиграть грант на обучение за рубежом. На мой взгляд, нужно или поднять уровень общеобразовательных школ до уровня НИШ, или в городах-миллионниках открыть еще по одной интеллектуальной школе", – заявила общественница Аида Букаева.

Ранее подобный скандал произошел и в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976276-roditeli-shkolnikov-vozmutilis-raspredeleniem-grantov-v-nish-v-almaty/