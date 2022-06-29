Задержанный самолет компании Volga Dnepr Airlines покинул аэропорт Нур-Султана

Иллюстративное фото: AlexSava / Getty Images

Задержанный ранее самолет российской авиакомпании Volga Dnepr Airlines покинул воздушную гавань столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

Как сообщили в Комитете госдоходов, административное дело в отношении российского авиаперевозчика составлено, таможенное оформление проведено.

По этой причине воздушное судно выпущено и на данный момент уже покинуло аэропорт столицы.

Напомним, что о задержании самолета российской авиакомпании Volga Dnepr Airlines стало известно сегодня. Подчеркивалось, что представители авиакомпании согласились с нарушением и не стали его оспаривать.

Кроме того, в Комитете государственных доходов заявляли, что данное нарушение является обычным административным правонарушением в сфере таможенного администрирования и факт задержания самолета не имеет никакой политической подоплеки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976229-zaderzhannyy-samolet-kompanii-volga-dnepr-airlines-pokinul-aeroport-nur-sultana/