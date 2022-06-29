"Строили многоэтажку без цемента": подрядчика наказали в Улытауской области

Кадр из видео: instagram.com/skandal_krg

В Жанааркинском районе Улытауской области оштрафовали подрядную компанию, которая возводила многоэтажку без цемента, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Кайрата Камзина.

Многоэтажка возводилась по госпрограмме "Нурлы жер" в поселке Жанаарка. Подрядная компания оказалась в центре скандала после того, как один из жителей разобрал часть возведенной стены голыми руками.

Он снял этот процесс на видео и выложил в социальные сети. После этого строительство было приостановлено, а объект проверяла специальная комиссия.

"Выявлены нарушения. Строили три ряда без цемента. За это мы оштрафовали подрядную организацию на 400 МРП (более 1,2 млн тенге), заполнили протокол. Также на технический контроль мы наложили штраф в размере 60 МРП (свыше 180 тыс. тенге). Помимо этого, мы приостановили его аттестат на шесть месяцев", - сказал руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Кайрат Камзин.

Глава отдела строительства Жанааркинского района также привлечен к дисциплинарной ответственности. После выявленных нарушений комиссия намерена обследовать качество и других многоэтажек, которые были построены этим подрядчиком.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Жанааркинского района голыми руками разобрал кирпичи строящейся новостройки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976224-stroili-mnogoetazhku-bez-tsementa-podryadchika-nakazali-v-ulytauskoy-oblasti/