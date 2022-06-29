Гибель краснокнижных чаек у берегов Каспия: в Минэкологии пообещали выяснить причину

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Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в кулуарах мажилиса прокомментировал гибель тысячи краснокнижных чаек, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев признал, что такая ситуация была.

"Что касается погибших птиц – да, такая ситуация, действительно, имеет место быть. На сегодня соответствующими инспекциями были отобраны анализы, пробы с погибших птиц. Сейчас проводится экспертиза, по результатам которой будут вынесены какие-то результаты.

Инспекция выезжала, выезжали наши представители, представители лабораторий. Сейчас эти пробы анализируются, по результатам (экспертизы – прим. ред.) мы дадим полную картину по этому вопросу", – сообщил он.

Представители СМИ напомнили, что в начале июня было найдено больше сотни мертвых бакланов, ранее – сотня тюленей, до этого – массовая смерть рыб. В связи с этим они поинтересовались, кто еще должен умереть, чтобы Минэкологии провело масштабную экологическую проверку на Каспии.

"Серьезный вопрос задаете. Соответствующая работа проводится. Сейчас мы ведем переговоры с компаниями ТШО и NCOC, чтобы в целом провести комплексный совместный анализ. Посмотреть антропогенное влияние компаний, проводящих свои работы в акватории Каспийского моря и прибрежной территории. Эта работа, мы надеемся, в скором времени будет начата", – резюмировал Брекешев.

Также министр экологии заявил о необходимости регулирования численности сайгаков. По словам Сериккали Брекешева, их начнут отстреливать с 1 октября текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976162-gibel-krasnoknizhnyh-chaek-u-beregov-kaspiya-v-minekologii-poobeschali-vyyasnit-prichinu/