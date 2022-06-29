МВД прокомментировало рассылку о пропавшем на границе Казахстана ребенке

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Сообщение о том, что на границе Казахстана нашли девочку, стали появляться в Сети. Авторы утверждают, что этого ребенка якобы хотели похитить, но бросили на таможне. Эксперты портала StopFake.kz предупредили, что эта информация является фейковой.

В Министерстве внутренних дел Казахстана опровергли распространившиеся слухи о пропавшем у пункта таможенного контроля ребенке.

"В регионах страны такого факта зарегистрировано не было. Это сообщение фейковое", – сообщили фактчекерам в пресс-службе ведомства.

Эксперты отметили, что рассылка также содержит в себе все признаки фейкового сообщения.

Например, в тексте не указана ни конкретная местность, в которой нашли ребенка, ни номер, по которому следует обращаться тем, кто узнает ребенка по фото.

Авторы портала призвали не верить распространяемому сообщению о пропаже ребенка на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976161-mvd-prokommentirovalo-rassylku-o-propavshem-na-granitse-kazahstana-rebenke/