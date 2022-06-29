Наказание за незаконное использование полезных ископаемых ужесточили в Казахстане

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли законопроекты, которыми усиливается ответственность за самовольное пользование недрами, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы содержатся в законопроектах "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения" и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения".

Вырубка деревьев

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщил, что ранее при незаконной порубке деревьев виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы.

"Наказания, назначаемые за совершенное деяние, несоразмерны с причиняемым ущербом. В этой связи в статью 340 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" внесены изменения в части перевода данного нарушения из разряда проступка в категорию преступлений", – добавил Сериккали Брекешев.

Самовольное пользование недрами

Ряд норм также касается борьбы с "черными" старателями (добытчиками полезных ископаемых).

Так, часть 1 статьи 334 УК РК "Самовольное пользование недрами" переводится из категории проступков в преступления средней тяжести. Также для этого преступления ужесточено наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее это деяние наказывалось штрафом в размере до 200 МРП (612,6 тыс. тенге), а также общественными или исправительными работами либо арестом на срок до 15 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция части 2 этой же статьи ужесточена с 3 до 4 лет лишения свободы.

Внесены изменения в диспозицию части 1, а именно снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба.

В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий

Законопроектом также вводится административная ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

"В настоящее время за нарушение режима особо охраняемых природных территорий в КоАП РК ответственность не предусмотрена, однако предусмотрена в Уголовном кодексе – статья 342. В этой связи КоАП дополнен новой статьей 380-1 "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий".

Ответственность по данной статье наступает в случае нарушения режима особо охраняемых природных территорий, причинившего значительный ущерб. Данная статья будет распространяться на случаи нарушения режима ООПТ, но в отсутствие признаков уголовно наказуемого деяния", – объяснил министр Сериккали Брекешев.

По его словам, такие нормы необходимы из-за того, что в последние годы сильно выросло количество случаев нарушения порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий.

Если в 2017 году совершено всего 41 правонарушение, то в 2020 году, несмотря на пандемию, более 900 лиц привлечены к ответственности.

В этой связи, законопроектом также предусмотрено увеличение размера штрафа по статье 380 КоАП с 2 до 5 МРП (с 6 126 тенге до 15 315 тенге).

Ответственность лесопользователей

Документом также усиливается ответственность лесопользователей. Законопроектом предлагается в части 2 статьи 368 КоАП "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов" увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории.

Тем, кто оставляет мусор в национальных парках отдыха, также грозит штраф в увеличенном размере.

Оба законопроекта приняты мажилисом в первом чтении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976155-nakazanie-za-nezakonnoe-ispolzovanie-poleznyh-iskopaemyh-uzhestochili-v-kazahstane/