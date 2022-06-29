Фермеров в Алматинской области обязали вернуть субсидии на сумму более 95 млн тенге

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Прокуратурой Алматинской области по результатам проверки в управлении сельского хозяйства региона выявлены факты незаконного субсидирования сельхозтоваропроизводителей, приняты меры по возврату более 95 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"По правилам субсидирования, сельхозтоваропроизводители (СПК "КабанбайАгро", СПК "Бесколь", СПК "КербулакАгро-Дамуы" и СПК "Бекарыс-2") обязались обеспечить сохранность просубсидированного маточного поголовья, за исключением падежа, в пределах естественной убыли, однако данные требования СПК не исполнены", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

После проверки в управлении сельского хозяйства надзорным органом были инициированы три иска о возврате бюджетных средств.

Решениями судов первой инстанции в удовлетворении требований было отказано. После чего прокуратура внесла апелляционные ходатайства. Областным судом они были удовлетворены.

В итоге сельхозтоваропроизводителей обязали вернуть в доход государства субсидии на сумму 95,2 млн тенге.

"В настоящее время судебными исполнителями принимаются меры по возврату бюджетных средств в принудительном порядке", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976147-fermerov-v-almatinskoy-oblasti-obyazali-vernut-subsidii-na-summu-bolee-95-mln-tenge/