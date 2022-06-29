Акима Костаная пытались обмануть телефонные мошенники

Марат Жундубаев. Фото: instagram.com/marat_zhundubaev

Аким Костаная Марат Жундубаев на аппаратном совещании рассказал, что его пытались обмануть телефонные мошенники. По его словам, ему лично поступали звонки с просьбой продиктовать данные, передает "Наш Костанай".

На прошедшем аппаратном совещании полицейские сообщили, что в этом году в Костанайской области установлен 31 подозреваемый, совершивший 141 эпизод интернет-мошенничества.

По словам акима Костаная Марата Жундубаева, жители города часто становятся жертвами аферистов.

"Это только верхушка айсберга. На самом деле не каждый заявляет в полицию. Обману подвергаются как граждане пожилого возраста, так и молодое поколение. Я лично сам столкнулся с фактами мошенничества. Мне поступали звонки с просьбой продиктовать данные моей карты.

Телефонных и интернет-мошенников сегодня очень много. Преступность носит транснациональный характер. Важно регулярно проводить соответствующие разъяснения среди населения, призывать граждан к осторожности и бдительности", - отметил градоначальник.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники оставили жительницу Костаная без денег и жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976131-akima-kostanaya-pytalis-obmanut-telefonnye-moshenniki/