Жара до 45 градусов, ветер до 30 м/с: жителей 15 регионов предупредили о штормовой погоде

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 15 регионов республики об ухудшении погодных условий на завтра, 29 июня. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью 29 июня в Кызылординской области ожидается гроза и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Днем на юге региона будет сильная жара до 44 градусов. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде завтра прогнозируется порывистый ветер до 15-20 м/с, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

29 июня в районе Алакольских озер в Алматинской области синоптики обещают ветер до 17-22 м/с, днем возможны порывы до 30 м/с. В горных районах будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара до 35-39 градусов.

В Алматы завтра днем ожидается сильная жара до 35-37 градусов.

В Кунаеве завтра днем также прогнозируется сильная жара до 36-38 градусов.

Днем 29 июня в горных районах Жетысуской области прогнозируется гроза и ветер до 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара до 35-39 градусов.

В Талдыкоргане завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 м/с. Днем сохранится сильная жара до 36-38 градусов.

29 июня днем в Акмолинской области будет гроза, град и ветер с порывами до 15-20 м/с, на востоке региона возможны порывы до 25 м/с.

В Кокшетау завтра прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Нур-Султане утром и днем 29 июня возможны гроза и ветер с порывами 15-20 м/с, временами - 23 м/с.

Завтра на севере и востоке Актюбинской области будет ветер с порывами до 15 м/с.

Днем 29 июня в Атырауской области синоптики обещают ветер до 15-20 м/с.

В Атырау завтра также ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с.

Днем 29 июня на северо-востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется гроза и ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 37 градусов.

В Усть-Каменогорске завтра днем будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра днем в центре Абайской области возможны гроза и ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с. Днем будет сильная жара до 38 градусов. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее днем 29 июня ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

29 июня на юге и востоке Мангистауской области прогнозируется пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с. Днем на юге региона сохранится сильная жара до 40 градусов.

В Актау завтра будет ветер с порывами до 15-18 м/с.

Утром и днем 29 июня на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с. Днем 29 июня на большей части территории региона будет сильная жара до 40-41 градуса, на западе, в пустынных районах - очень сильная жара до 45 градусов. На севере, в пустынных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 29 июня ожидается сильная жара до 41 градуса.

В Туркестане завтра днем будет очень сильная жара до 45 градусов.

Днем 29 июня в Карагандинской области будет гроза и ветер до 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с. На юго-востоке региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде завтра днем синоптики обещают грозу и ветер до 15-20 м/с.

Днем 29 июня на юге и в центре Улытауской области синоптики обещают грозу и ветер с порывами до 15-20 м/с. На юго-западе региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане днем 29 июня ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем 29 июня в Павлодарской области будет гроза, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, на юге области могут быть порывы до 23 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре завтра днем возможны гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Костанайской области будет гроза, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.

В Костанае завтра днем прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

29 июня в Западно-Казахстанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976080-zhara-do-45-gradusov-veter-do-30-ms-zhiteley-15-regionov-predupredili-o-shtormovoy-pogode/