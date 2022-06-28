Bus Lane появится на еще одной улице в Нур-Султане

Иллюстративное фото: gov.kz

Астанчан предупредили о скором запуске выделенной полосы Bus Lаne на участке проспекта Женис. Информация опубликована в официальном Instagram City Transportation Systems.

В компании сообщили, что со 2 июля текущего года по проспекту Женис на отрезке Есенберлина – Богенбай батыра внедряется 7-полосное движение с выделением полос для общественного транспорта (Bus Lane).

Отмечается, что в настоящее время по этому проспекту курсируют 15 городских маршрутов, а это 175 автобусов.

Специалисты подчеркивают, что появление "выделенки" станет преимуществом для движения общественного транспорта, машин скорой помощи, спецслужб и пожарной техники.

Кроме того, как отметили в компании, движение автобусов по выделенной полосе позволит уменьшить время ожидания пассажиров в часы пик на остановках до 18%.

Сообщается, что на проспекте Женис увеличат ширину полос движения, а также обустроят участки для разворота транспорта на пешеходных переходах со светофорами - это должно снизить нагрузку на перекрестки.

В настоящее время на этом участке дороги наносят дорожную разметку.

"Учитывая все изменения, просим всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заранее планировать свой маршрут", - обратились к астанчанам в CTS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976003-bus-lane-poyavitsya-na-esche-odnoy-ulitse-v-nur-sultane/