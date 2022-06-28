30-летняя женщина скончалась после родов в Алматы. Родные подозревают врачей в халатности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

30-летняя женщина скончалась вскоре после родов в Алматы. Ее родные заявили, что подозревают врачей перинатального центра в халатности, которая и стала, по их мнению, причиной смерти, передает сайт телеканала КТК.

По словам членов семьи умершей, неделю назад 30-летняя женщина легла в клинику на роды. Через два дня после этого ей провели кесарево сечение. Ближе к вечеру того же дня она сообщила родственникам, что родила, при этом пожаловавшись на плохое самочувствие.

С того момента, как указали родные, на связь Александра больше не выходила. Утром следующего дня близкие поехали в больницу, где, по их словам, наблюдали подозрительное поведение со стороны врачей.

"Ничего не говорили, не давали абсолютно никакую информацию. Примерно где-то в полтретьего сказали, что у нее открылось кровотечение, что-то там произошло и ее забрали на повторную операцию.

С трех дня до девяти вечера она была на операции. Приезжали все врачи, приезжали все хирурги – сосудистые, не сосудистые. У нее порвался сосуд, из-за этого произошло кровоизлияние внутреннее. Удалили селезенку. Сказали, что повреждена селезенка, сосуд в селезенке", - рассказала журналистам сестра умершей роженицы.

На следующий день врач сообщил родственникам, что у роженицы отказали почки и печень, ее состояние оценивали как крайне тяжелое. Девушка была подключена к аппаратам жизнеобеспечения.

"24-го они разрешили маме зайти к ней. Она была под аппаратами, но у нее была марля на глазах и на губах. Мама не обратила на это внимания, что у нее нет маски.

Мне врачи все сейчас говорят, что когда подключают к искусственному дыханию, обязательно должны быть трубка во рту и маска, у нее этого не было.

На следующий день, 25-го, в 9:10 примерно, они позвонили маме, сказали: "Плохие новости". Мы приехали, и нам уже сказали, что она мертва", - добавила сестра Александры.

Родственники вызвали полицию и отправили тело на независимую судмедэкспертизу. По их мнению, врачи проявили халатность. Члены семьи заверили, что до родов Александра была абсолютно здоровой, младенец появился на свет без патологий.

В клинике подтвердили, что перед госпитализацией пациентка прошла обследование, и все анализы показали нормальные результаты.

"22 июня 2022 года проведено плановое кесарево сечение в связи с наличием у беременной двух рубцов на матке. Технически операция прошла без особенностей. Поздний послеродовый и послеоперационный период осложнился.

Медицинскими работниками центра были приняты неотложные меры. К сожалению, несмотря на принятые меры, зарегистрирован летальный случай.

Причина смерти будет известна по результатам патологоанатомического вскрытия", - заявила журналистам заместитель председателя правления АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" по клинической работе Алия Аимбетова.

Указывается, что Минздрав создаст спецкомиссию, в которую войдут независимые эксперты. Они проведут детальное разбирательство и сделают окончательное заключение.

В полиции, тем временем, по факту смерти роженицы начали досудебное расследование.

"По сообщению управления полиции Медеуского района, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования.

С целью установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой в рамках производства будет принято окончательное процессуальное решение", - указала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975913-30-letnyaya-zhenschina-skonchalas-posle-rodov-v-almaty-rodnye-podozrevayut-vrachey-v-halatnosti/