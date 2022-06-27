"Никто не видел, куда он делся": отдыхавший на пляже 18-летний парень пропал в Павлодаре

Пропавший. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Волонтеры, спасатели и полицейские ищут 18-летнего парня, который исчез, отдыхая на центральном пляже Павлодара. Отмечается, что молодой человек был на месте с другом. Когда он пропал, то приятель час прождал его возвращения, передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию о пропаже 18-летнего павлодарца распространили волонтеры.

"Парень отдыхал на центральном пляже в районе стадиона (площадки для пляжного футбола) в компании другого молодого человека и не вернулся с воды. Несмотря на то, что на пляже было неимоверно много народа, куда он делся, никто не видел", - отметили волонтеры.

Они указали, что друг пропавшего прождал на берегу примерно час, после чего оставил вещи 18-летнего приятеля и ушел. При этом не стал заявлять об исчезновении.

В пресс-службе ДЧС Павлодарской области сообщили, что сейчас спасатели ведут поиски парня, но пока результатов нет.

В ДП Павлодарской области добавили, что сообщение о пропаже молодого человека поступило к ним 25 июня примерно в 17.30 часов.

"Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На розыск 18-летнего молодого человека ориентирован весь личный состав ДП Павлодарской области, общественность и волонтеры", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975789-nikto-ne-videl-kuda-on-delsya-otdyhavshiy-na-plyazhe-18-letniy-paren-propal-v-pavlodare/