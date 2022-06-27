"Стынет в жилах кровь": страшные крики обгоревшего бездомного напугали костанайцев

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Страшные крики обгоревшего бездомного в заброшенном доме лишили покоя жителей Костаная. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Сообщение об этом было опубликовано на странице Qostanay.TV в Instagram. Жительница Костаная рассказала, что в заброшенном частном доме по улице Толстого живут бездомные.

"Один из них после того, как его, видимо, кто-то облил бензином и поджег, периодически издает страшные крики, от которых стынет в жилах кровь у жителей близлежащих домов. Ночью, говорят, крики особенно пронзительные", - пояснила женщина.

Как добавила горожанка, те, кто ходил в этот дом, признались, что было страшно смотреть на лежащего человека, испытывающего адскую боль, над которым летал рой мух.

В департаменте полиции Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что бездомный мужчина еще 3 мая был доставлен в больницу автопатрулем, где находился до 5 июня. После выписки ему было назначено амбулаторное лечение.

"Ранее мужчина пояснил, что получил ожоги по своей неосторожности, претензий не имел, но в полиции проверяют этот факт. В настоящее время к решению вопроса подключены социальные службы и медики", - рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975767-ot-strashnyh-krikov-obgorevshego-bezdomnogo-u-zhiteley-kostanaya-styla-v-zhilah-krov/