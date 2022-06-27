Трое казахстанцев чуть не утонули в Каспии в Актау

Иллюстративное фото: pexels.com

За прошедшее воскресенье в разное время трое человек чуть не утонули в Каспийском море в городе Актау. К счастью, сотрудникам ДЧС удалось спасти их жизни.

В Департаменте по ЧС Мангистауской области сообщили, что двое из троих спасенных граждан купались в непредназначенных для этого местах, передает Lada.kz.

Отмечается, что первый инцидент произошел вчера, 26 июня, в 15:50 в 4А микрорайоне города Актау. Так, при проведении профагитационных работ спасателям удалось вытащить подростка 2008 года рождения, который приехал из Жанаозена.

Второй случай произошел на том же месте в 17:00. Был спасен еще один подросток, на этот раз 2006 года рождения, проживающий в Актау.

Через час в районе Солдатского пляжа сотрудники ДЧС спасли жителя Актау 1981 года рождения.

Подчеркивается, что в медицинской помощи спасенные не нуждались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975740-troe-kazahstantsev-chut-ne-utonuli-v-kaspii-v-aktau/