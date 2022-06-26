Сильная жара и пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана на понедельник, 27 июня. В некоторых областях страны сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сильную жару до 36 градусов пообещали в Алматы.

Ночью и утром на западе, северо-западе, днем на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, северо-западе, в центре области будет пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, западе, северо-западе, в центре области 15-20 м/с.

27 июня в Кызылординской области прогнозируется сильный ветер в центре области до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ночь на понедельник на востоке, днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Днем на севере, востоке области - град и шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20, порывы до 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов.

27 июня на юге и востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке и в центре области гроза возможен град и шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы будут достигать 23 м/с.

На севере и востоке Карагандинской области завтра возможна гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.

Сильный ветер до 15-20 м/с пообещали синоптики завтра в нескольких районах Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975731-silnaya-zhara-i-pylnaya-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/