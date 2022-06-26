Новые курганы кимаков вскрыли ученые близ Павлодара

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Новые курганы кимаков вскрыли павлодарские археологи - ученые исследуют сразу несколько древних захоронений близ Павлодара. Специалисты надеются, что отыщут новые свидетельства кимако-кипчакской культуры.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", ученые и ранее предполагали, что у села Байдалы вблизи Павлодара есть древние захоронения. Теперь археологи с помощью космического мониторинга сумели определить точное местонахождение курганов.

Отмечается, что погребальный комплекс, заинтересовавший ученых, состоит из трех некрополей.

"Об архитектуре кочевых народов практически ничего не известно. Уникальность этого объекта еще более усиливается. Кроме того, актуальным остается вопрос поиска, как раз таки городов кимаков. Много об этом говорится, но вот пока мы находим обширнейшие некрополи вблизи города Павлодара", - заявила археолог Елена Тушева.

Исследователи надеются, что в курганах есть свидетельства архитектурного зодчества кимаков, однако пока им удалось найти лишь обломки кирпичей.

Тем не менее, ученые уверены, что интересное ждет впереди, когда начнется второй этап раскопок.

Изучать культуру кимаков начали 50 лет назад. В прошлом году возобновили поиски. Местность Байдала с множеством древних курганов для археологов перспективная, отметили корреспонденты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975729-novye-kurgany-kimakov-vskryli-uchenye-bliz-pavlodara/