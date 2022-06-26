Жаркую погоду пообещали в Алматы и Шымкенте

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В воскресенье, 26 июня, по прогнозам синоптиков, в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

26 июня в Нур-Султане ожидается дождь с грозой. Жара в столице немного спадет - столбики термометров покажут 28-30 градусов тепла. Ожидается усиление ветра 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В воскресенье в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит 32-34 градуса тепла. Скорость ветра - 2-7 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам специалистов, будет солнечная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до 38-40 градусов тепла. Скорость ветра при этом составит 3-8 м/с.

Напомним, что ранее в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975698-zharkuyu-pogodu-poobeschali-v-almaty-i-shymkente/