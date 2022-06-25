Жара до 39 градусов ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

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Прогноз погоды на субботу, 25 июня, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте сделали казахстанские синоптики. В одном из крупнейших городов страны ожидается жара до 39 градусов. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

25 июня в Нур-Султане ожидается дождь с грозой. Также возможен ветер, порывы 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха днем составит +34+36 градусов.

В субботу в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневная температура может достигнуть отметки в 31 градус тепла.

В Шымкенте будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем +37+39 градусов.

Напомним, накануне на южную столицу обрушился сильнейший ливень, который сопровождался громом и молниями. Дождевая вода затопила улицы города. Жители стали делиться кадрами в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975613-zhara-do-39-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/