"Город разрешение на строительство не выдавал": Досаев о точечной застройке на улице Нурмакова

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о точечной застройке на улице Нурмакова. Во время встречи с населением Алмалинского района один из жителей пожаловался на уплотняющую застройку, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам алматинца, уплотняющая застройка обступила жилые дома со всех сторон.

"У нас построили дом, мы просили хотя бы снизить этажность – у нас 5-7-этажки, а построили 12-этажный дом параллельно горам. Нам закрыли "розу ветров", к тому же построили вплотную к дороге – нам тяжело ходить, дети не могут безопасно идти в школу", - рассказал житель района.

Он отметил, что напротив их дома на улице Азербаева находился пустующий участок. Жители просили разбить там парк или сквер, однако вместо этого там тоже построили высотное здание.

"Но на этом участке вырос очередной ЖК на 17 соток земли, 72 квартиры без парковки. Наша улица Нурмакова не выдерживает этого потока. Эти дома еще не заселены, у застройщика аппетиты растут – он собирается на двух соседних участках построить еще ЖК. Аким района нас услышал, сейчас нам расширяют улицу. Но застройку, видимо, не остановить", - сообщил житель района.

Аким рассказал, что ездил по этим адресам.

"По новым двум участкам – город разрешение на строительство не выдавал и мы не намерены этого делать. К нам они не обращались. По остальным вопросам – я дал поручение создать максимально комфортные условия создать. Предложения сейчас рассматриваются", - прокомментировал Ерболат Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975432-gorod-razreshenie-na-stroitelstvo-ne-vydaval-dosaev-o-tochechnoy-zastroyke-na-ulitse-nurmakova/