Превышение доли консервантов в энергетиках выявили казахстанские санврачи

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Специалисты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля выявили в Костанайской области факты превышения содержания консервантов в энергетических напитках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Эксперты КСЭК провели мониторинг безопасности продукции, реализуемой в Костанайской области.

По итогам проверки было выявлено превышение содержания бензоата натрия (Е211) в безалкогольных энергетических газированных напитках "Flash up energy с кофеином и таурином" (163,3 мг/л) и "Monster Energy" (173,72 мг/л).

Как пояснили в комитете, эти напитки производят ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Россия) и компания "Refresco Benelux B.V" (Нидерланды). Пищевые добавки используются в качестве консервантов для длительного хранения пищевых продуктов.

Партию продукции сняли с реализации, а поставщику предписали принять меры по изъятию напитков из оборота.

"Употребление пищевых продуктов и напитков, содержащих бензоат натрия, не рекомендовано во время беременности, так как это вещество способно провоцировать аллергические реакции.

Превышение содержания консерванта у некоторых людей может вызвать легкие симптомы в виде локализованного зуда, кашля, покраснения, сыпи, отеков", - отметили эксперты.

Также подчеркивается, что бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно. Особенно, по словам специалистов, это касается подростков.

Комитет уведомил Роспотребнадзор о том, что берет продукцию данных производителей на усиленный лабораторный контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975153-prevyshenie-doli-konservantov-v-energetikah-vyyavili-kazahstanskie-sanvrachi/