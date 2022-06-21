Жительница Алматы почти год числилась умершей из-за подделанного документа

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Алматы обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь отменить решение РАГС, согласно которому ее признали умершей. Об этом сообщается на официальном сайте городской прокуратуры.

Прокуроры приняли заявление и провели проверку. Было установлено, что одна из знакомых заявительницы подделала ее удостоверение личности, вклеив в документ свою фотографию.

27 сентября минувшего года данная гражданка скончалась в больнице, после чего РАГС Турксибского района Алматы на основании поддельного документа внес актовую запись о ее смерти.

С этого момента заявительница не имела возможности пользоваться правами гражданина Казахстана, госуслугами и гарантированной бесплатной медпомощью, поскольку во всех органах она значилась как умершая.

Учитывая невозможность самостоятельного обращения в суд, прокуратура Турксибского района в интересах заявительницы подала иск об аннулировании актовой записи о смерти.

Суд удовлетворил заявление надзорного органа, РАГС признал иск, и в итоге запись была аннулирована.

По факту подделки официального документа возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975073-zhitelnitsa-almaty-pochti-god-chislilas-umershey-iz-za-poddelannogo-dokumenta/