Более сотни мертвых бакланов нашли на берегу Каспия в Мангистауской области (видео)

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Вдоль берега бухты в поселках Баутино и Аташ в Мангистауской области рыбаки обнаружили более сотни тушек мертвых птиц. Как сообщили специалисты, причиной массовой гибели пернатых мог стать шторм.

Погибших птиц обнаружили и сняли на видео рыбаки, передает издание Lada.kz. На записи, которую очевидцы выложили в Сеть, можно действительно заметить плавающих в воде мертвых птиц. Их тушки находились как у самого берега, так и немного в отдалении в воде.

Как позже отметили специалисты, погибшие птицы – это бакланы.

Всего было найдено около 160 тушек мертвых птиц, сообщил руководитель отдела охотничьего хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбай Шапагатов.

"Птица не является краснокнижной, да и охота на нее тоже не ведется. Люди тут ни при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты-экологи взяли пробы воды, воздуха и материалы из туш птиц. Как только придут результаты, мы обязательно сообщим.

Мы предполагаем, что гибель птиц связана с сильным штормом, который был два-три дня назад", – отметил он.

Бакланы – это морские птицы семейства баклановых. Они широко распространены по всему миру с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате.

Бакланы обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек и озер, на заболоченных территориях.

Напомним, что в конце апреля в Мангистауской области ребенок обнаружил туши пяти погибших фламинго. Тем не менее, эксперты не смогли провести экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пяти особей фламинго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974934-okolo-160-mertvyh-ptits-zametili-ochevidtsy-na-beregu-kaspiya-v-mangistauskoy-oblasti-video/