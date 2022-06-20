Нариман Табынбаев покинул пост главы управления здравоохранения Алматы

Нариман Табынбаев. Фото: акимат Алматы

Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматы, об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в акимате города.

Сообщается, что уход с поста главы УОЗ связан с переходом на позицию главного врача центральной городской клинической больницы.

Нариман Табынбаев руководил управлением общественного здравоохранения Алматы с декабря 2020 года.

Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский Государственный Медицинский Институт, Казахскую инженерно-техническую академию. Он является профессором, доктором медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области.

С 1988 по 1994 год работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в Кызылорде.

С 1994 по 1997 год являлся заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области.

С 1997 с 2002 год проработал в Научном Центре урологии научным сотрудником старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом.

С 2008 по 2014 годы занимал должность директора Областного медицинского центра в Кызылорде, директор в Научном Центре урологии.

В 2014-2015 годах он был заместителем председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» в Нур-Султане, с 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии.

С 2019 по 2020 годы проходил стажировку в Америке, а с 2018 по 2020 годы работал директором ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» в Алматы.

С 2020 по 2022 годы работал руководителем управления здравоохранения Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974907-nariman-tabynbaev-pokinul-post-glavy-upravleniya-zdravoohraneniya-almaty/