Девочка сбежала из детского дома в Усть-Каменогорске

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Воспитанница детского дома в Усть-Каменогорске покинула учреждение и пропала. Ее нашли правоохранители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

16-летняя студентка 1 курса медицинского колледжа, воспитанница одного из детских домов Усть-Каменогорска, пропала 10 июня.

В полицию обратилась 47-летняя сотрудница воспитательного учреждения. Она рассказала, что девушка ушла из детского дома и не вернулась.

Стражи порядка начали поиски несовершеннолетней. 15 июня ее обнаружили в доме знакомых, где она проживала в течение пяти дней. Свои действия девочка объяснила тем, что ей не хотелось жить в приюте для детей.

Студентку вернули на попечение воспитателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске водитель накопил 79 штрафов на 1,6 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974887-devochka-sbezhala-iz-detskogo-doma-v-ust-kamenogorske/