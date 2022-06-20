Мальчик застрял рукой в решетке на окне в Усть-Каменогорске (фото)

Спасатели помогают ребенку в Усть-Каменогорске. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске девятилетний мальчик застрял в решетке, находившейся на окне контейнера. Ребенка освободили спасатели, сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

Инцидент произошел в Усть-Каменогорске по улице Морковная.

Как сообщили представители ДЧС Восточно-Казахстанской области, девятилетний ребенок играл во дворе дачного участка.

"Решив забраться на крышу стоящего поблизости контейнера, он застрял рукой в решетке, расположенной на окне конструкции. Родители вызвали на помощь спасателей", – заявили сотрудники ведомства.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место событий и с помощью инструментов "перекусили" решетку. Они освободили руку, а после передали мальчика для осмотра врачам скорой помощи.

"ДЧС ВКО еще раз напоминает родителям об ответственности за детей, их досугом. Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Задача родителей – подстраховать его, предупредить возможную трагедию. Необходимо быть рядом, и даже на шаг впереди. В дошкольном возрасте любознательность детей, недостаточность координации движений, отсутствие жизненного опыта, может привести к ожогам, травмам и другим последствиям. Родители обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них", – добавили представители Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974875-malchik-zastryal-rukoy-v-reshetke-na-okne-v-ust-kamenogorske-foto/