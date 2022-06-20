Информацию о задержке Казахстаном российских вагонов с углем прокомментировали в МИИР

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В Комитете транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК назвали фейковым вбросом информацию о задержке Казахстаном российских вагонов с углем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Информация о задержке Казахстаном российских вагонов с углем стала распространяться в соцсетях. Между тем, в Комитете транспорта МИИР ее называют фейковым вбросом.

На самом деле, уверяют в ведомстве, на территории нашей республики нет 1700 вагонов с российским углем.

На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из РК.

"У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", - прокомментировал информацию руководитель Управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок КТ МИИР РК Сатжан Озбеков.

Отмечается, что МИИР расценивает эту фейковую информацию как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал слухи о приостановке отгрузки казахстанской нефти на КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974832-informatsiyu-o-zaderzhke-kazahstanom-rossiyskih-vagonov-s-uglem-prokommentirovali-v-miir/