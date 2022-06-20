Специалисты дали прогноз урожайности озимой пшеницы в Казахстане

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозах урожайности озимой пшеницы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным синоптиков, метеорологические условия на юге и юго-востоке страны в этом году были благоприятными для формирования и созревания зерна.

Согласно расчетным данным, учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность озимой пшеницы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях специалисты прогнозируют около среднемноголетних значений.

Также синоптики заявили, что в Рыскуловском, Шуском и Сарысуском районах Жамбылской области, а также в Сарыагашском районе Туркестанской области урожайность озимой пшеницы ожидается выше среднемноголетних значений.

Напомним, на прошлой неделе Казахстан продлил квоту на экспорт пшеницы и муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974821-spetsialisty-dali-prognoz-urozhaynosti-ozimoy-pshenitsy-v-kazahstane/