Спад жары прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В предстоящие трое суток на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, также в некоторых регионах прогнозируется спад жары, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как подчеркивают специалисты метеослужбы, на погоду 21-23 июня будут влиять фронтальные разделы, в зоне которых пройдут кратковременные дожди.

21 июня на севере, в горных и предгорных районах страны ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, также возможно выпадение града.

Несмотря на осадки, как отметили синоптики, на большей части страны значительных изменений в температурном фоне не будет

Лишь в северных регионах ожидается небольшой спад жары днем до 18-28 тепла.

Напомним, что штормовое предупреждение на понедельник, 20 июня, объявили синоптики в ряде регионов Казахстана. Местами прогнозировали грозы, град и пыльные бури.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974810-spad-zhary-prognoziruyut-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/