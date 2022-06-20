Алматинцев будут лишать водительских прав за неуплату налогов

Иллюстративное фото: polisia.kz

В департаменте государственных доходов Алматы заявили, что более тысячи алматинцев будут лишены водительских прав за неуплату налогов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа в отношении лиц, имеющих автомобили с большими объемами двигателей и крупные суммы задолженности по налогу на транспортные средства, проводится ДГД Алматы совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей.

По информации ведомства, на сегодня в южной столице 1 082 автовладельцев задолжали больше 800 тыс. тенге по налогам на транспорт.

Общая сумма задолженностей по налогам на транспорт только в Алматы составляет 2,2 млрд тенге.

Как сообщили в ДГД, в рамках акции "Город без налоговой задолженности" с 17 июня идет работа по водворению автомобилей должников на штрафстоянки.

Кроме того, материалы направляются в судебные органы для временного приостановления действий водительских удостоверений, подчеркнули в ведомстве.

"Так, физическое лицо К. имеет задолженность на общую сумму 2,1 млн тенге по транспортному средству Toyota Land Cruizer. Согласно определения Медеуского районного суда Алматы, действие ранее выданного должнику К. водительского удостоверения на управление транспортным средством временно приостановлено до полного погашения задолженности", - сообщили в ДГД.

Аналогичная работа проводится по всем должникам.

Сотрудники ДГД рекомендовали автовладельцам в кратчайшие сроки погасить имеющиеся задолженности по налогам.

Напомним, не так давно для борьбы с налоговыми задолженностями по автотранспорту ДГД и ДП Алматы начали изымать авто должников и ставить их на штрафстоянки до полного погашения долга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974799-almatintsev-budut-lishat-voditelskih-prav-za-neuplatu-nalogov/