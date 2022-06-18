"Я виноват, что остался жив?": двое пожарных оказались под следствием после взрывов близ Тараза

Место происшествия. Кадр из видео: Kris.p.almaty | Official

В Таразе две пожарных, которые принимали участие в ликвидации ЧП на военных складах, оказались под следствием. Им предъявили обвинение в халатности и гибели товарищей. С этим не согласны коллеги и родственники огнеборцев, об этом сообщается на официальном сайте телеканала КТК.

Сообщается, что речь идет о сотруднике пожарной бригады Асыле Мухамеджанове и уже бывшем начальнике службы пожаротушения Жамбылской области Мансуре Шайкрамове. Они в числе первых прибыли на место ЧП, в борьбе с ликвидацией пожаров получили серьезные травмы, которые лечат до сих пор.

Как рассказывают родные и коллеги мужчин, теперь они стали подозреваемыми по делу о взрывах. Их обвинили в халатности и гибели товарищей. Якобы один неправильно оценил обстановку, а второй подверг военных и пожарных смертельной опасности.

"Я, не жалея здоровья и жизни, сражался с огнем. Получил множественные травмы, была контузия, переломы ребер и позвоночника, был ожог и сотрясение мозга. Я до сих пор не годен к работе. Изначально выжившие пожарные значились как пострадавшие, умершие получили множественные награды. Я виноват, что остался жив? Я прошу справедливости!" - заявил пожарный Асыл Мухамеджанов.

Коллега пожарных Ахмат Дадаев тоже считает обвинения необоснованными и несправедливыми.

"Он выполнял свой долг при тушении данного пожара, защищал гарнизон противопожарной службы, защищал населенные пункты, которые находились вблизи от места трагедии. И все силы были направлены на то, чтобы предотвратить эти взрывы. И обвинения в гибели своих товарищей, я думаю, по меньшей мере как-то морально не укладывается в голове нормального здравомыслящего человека", - говорит мужчина.

Источник: КТК

Напомним, вечером 26 августа 2021 года на складе в воинской части в Жамбылской области произошел пожар, позже на складе начали взрываться боеприпасы.

В результате ЧП погибли 17 человек, среди них военный прокурор, сотрудники ДЧС и военнослужащие, один из военнослужащих до сих пор числится пропавшим без вести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974656-ya-vinovat-chto-ostalsya-zhiv-dvoe-pozharnyh-okazalis-pod-sledstviem-posle-vzryvov-bliz-taraza/