Девушка-полицейский из Казахстана спасла ребенка в Москве (видео)

Фото: polisia.kz

Девушка-полицейский из Казахстана Зарина Жуманбек спасла ребенка от возможной трагедии в Москве, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, инцидент произошел в мае этого года в российской столице, где старший криминалист Департамента полиции Акмолинской области Зарина Жуманбек проходила обучение.

"Девушка, направляясь после учебы в общежитие, увидела женщину с двумя малолетними детьми, которые переходили трамвайные пути.

Порывом ветра с головы одной из девочек сорвало кепку, которая упала на пути. Она побежала назад, чтобы поднять головной убор, не замечая приближающегося трамвая. Оценив ситуацию, девушка-полицейский выхватила девочку практически из-под колес трамвая и отвела ее в безопасное место.

После случившегося Зарина успокоила испугавшегося ребенка и затем передала ее взволнованной маме. С возможного места трагедии трамвай проехал еще порядка 12 метров", - рассказали в МВД.

Полицейские отмечают, неизвестно, как бы сложились обстоятельства, если бы рядом не оказалась храбрая девушка в погонах.

"Этот поступок говорит о высочайшем уровне профессионализма, мужества и четких действиях в экстремальных ситуациях", – подчеркнул один из руководителей Академии управления МВД России Григорий Скрипкин, награждая 14 июня в торжественной обстановке Зарину почетной грамотой этого учебного заведения.

Зарина же объяснила свой поступок тем, что по-другому она поступить не могла.

"Я не могла поступить иначе. В тот момент я думала лишь о том, как спасти ребенка от беды. Будучи адъюнктом Академии, я всегда стремилась с честью и достоинством представлять в другой стране свою Родину – Республику Казахстан. Весь свой накопленный профессиональный багаж знаний я хочу применять во благо нашей страны", – подытожила девушка.

В настоящее время Зарина проходит обучение на 3 факультете Академии управления МВД России по специальности "криминалистика и судебно-экспертная деятельность". Она состоит в Ассоциации студентов-казахстанцев в России и принимает активное участие во всех проводимых мероприятиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974654-devushka-politseyskiy-iz-kazahstana-spasla-rebenka-v-moskve-video/