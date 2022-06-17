"Все там будем": аким Алматы ответил на просьбу разбить парк вместо кладбища "Кенсай-3"

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Аким Алматы Ероболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района ответил на просьбу жителей микрорайона Думан разбить парк вместо кладбища "Кенсай-3", передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи жительница микрорайона Думан попросила акима пересмотреть назначение участка.

"Мы, жители микрорайона Думан, против нового кладбища и захоронения на "Кенсай-3" вблизи жилого массива. Пересмотрите назначение участка. Нам желательно там парковую зону", - заявила женщина.

Аким сообщил, что работа по этому вопросу ведется.

"Хочу сказать, что вопрос непростой, мы над этим работаем. Но, как бы неуместно сказать, все там будем. Потенциал "Кенсай-2" исчерпан, другие кладбища в Баганашыле и Бурундае загружены, сейчас мы работаем совместно с Алматинской областью, чтобы найти участок. Не так просто в городе найти 100 га земли, чтобы построить новое кладбище.

Я этот вопрос слышал, сам ездил туда несколько раз. Если получится, будем это делать. Пока я не хотел бы заглядывать в будущее, но мой заместитель занимается этим вопросом и надеемся, что к началу июля у нас какая-то информация будет", - ответил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974602-vse-tam-budem-akim-almaty-otvetil-na-prosbu-razbit-park-vmesto-kladbischa-kensay-3/