Госучреждения пользовались услугами лжеоператоров техосмотра, заявили в Антикоре

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В Алматинской области в ходе внешнего анализа были установлены 4 оператора, которые в период с 2021 по 2022 годы проводили фиктивный техосмотр с использованием фотомонтажа госномеров авто, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на региональную Антикоррупционную службу.

"Услугами лжеоператоров пользовались госучреждения, объекты образования и иные учреждения. При этом техосмотр проводился дистанционно без заезда на станцию", - сообщили в ведомстве.

Как рассказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Тимур Темиралиев, следственным экспериментом было установлено, что на один техосмотр затрачивается 25 и более минут.

Соответственно, в среднем в день (12 часов) добросовестный оператор техосмотра мог проводить 29-30 техосмотров. Однако фактически количество достигало 50 и выше.

Также было установлено, что 25 адресов станций техосмотра, принадлежащих 22 операторам, не соответствовали своему целевому назначению. Там располагались объекты по обслуживанию медицинского центра, косметологии и салона красоты, магазины, кафе, автостоянки и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974561-gosuchrezhdeniya-polzovalis-uslugami-lzheoperatorov-tehosmotra-zayavili-v-antikore/