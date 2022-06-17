Аэропорт Нур-Султана признали лучшим в Центральной Азии и СНГ

Аэропорт Нур-Султана. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев признан лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ на World Airport Awards, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.

Награду вручили накануне, 16 июня, в пассажирском терминале ЭКСПО в Париже. Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед поздравил казахстанский столичный аэропорт, отметив, что последние два года были чрезвычайно трудными для аэропортов по всему миру, которым приходилось справляться со многими ограничениями COVID-19 и резким падением спроса на путешествия.

Председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габит Тажимуратов подчеркнул, что данная награда считаются эталоном качества для мировой индустрии аэропортов.

"Опрос и награды независимы от какого-либо контроля или влияния аэропортов. Мы рады получать эту высшую награду", - сказал он.

Исследование оценивает качество обслуживания клиентов в аэропорту и эффективность ключевых показателей - от регистрации, прилета, трансфера до покупок, безопасности и паспортного контроля при выходе на посадку, добавили в пресс-службе аэропорта Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974554-aeroport-nur-sultana-priznali-luchshim-v-tsentralnoy-azii-i-sng/