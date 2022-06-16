Житель Уральска отсудил деньги у акимата ЗКО

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В Уральском городском суде №2 вынесли решение по иску жителя города к акимату Западно-Казахстанской области. Мужчина просил компенсацию за моральные страдания, передает "Мой город".

Из материалов дела следует, что житель Уральска был недоволен работой поликлиники, поэтому написал жалобу в областной акимат.

Однако не получил на нее ответ. Когда сам пошел к чиновникам, то на него начали повышать голос и проявлять неуважение.

За свои страдания в качестве компенсации морального вреда истец попросил 500 тысяч тенге.

Однако судья Марат Маликов решил удовлетворить гражданский иск частично. Он посчитал, что 100 тысяч тенге будет достаточно.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Уральска раскритиковал акимат и получил предложение о работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974435-zhitel-uralska-otsudil-dengi-u-akimata-zko/