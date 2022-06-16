Дорожные работы вдоль линии LRT прокомментировали в CTS в Нур-Султане
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В компании Сity Transportation Systems объяснили, почему вдоль линии LRT неподалеку от ТРЦ "Абу-Даби Плаза" ведутся дорожные работы, передает корреспондент NUR.KZ.
Как рассказали в CTS, демонтаж работ не ведется и не планируется.
"По поводу проводимых дорожных работ по улице Сыганак (возле здания "Абу-Даби Плаза") сообщаем, что на данном участке ведутся плановые дорожные работы. Никакие работы по демонтажу опор ЛРТ не ведутся и не планируются", - сообщили в Сity Transportation Systems.
Ранее сообщалось, в Казнете появлялся видеоролик с "демонтажем опор LRT" в Нур-Султане. Автор видео заявил, что якобы лично занимается сносом возведенных конструкций.
Однако тогда глава службы по связям с общественностью CTS Науат Азанбаева рассказала, что видео было снято еще осенью минувшего года, а работы велись для разбора технологического основания (площадки) под строительные леса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974388-dorozhnye-raboty-vdol-linii-lrt-prokommentirovali-v-cts-v-nur-sultane/