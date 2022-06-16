Аэропорт Нур-Султана перейдет на сокращенный режим работы

Аэропорт Нур-Султана. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аэропорт Нур-Султана будет работать в ограниченном режиме в течение нескольких недель, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

"В аэропорту Нур-Султана с 15 июля по 8 августа 2022 года с 11:00 до 18:00 местного времени запланировано проведение ремонтных работ взлетно-посадочной полосы. В связи с чем будет изменен регламент работы аэропорта", - пояснили в пресс-службе.

Подчеркивается, что ремонт проводится ежегодно с целью обеспечения безопасности полетов.

"Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале текущего года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям", - добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли соответствующие изменения в расписание рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974380-aeroport-nur-sultana-pereydet-na-sokraschennyy-rezhim-raboty/